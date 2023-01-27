ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений России, – Bloomberg

Государства Европейского Союза ищут все возможности для того, чтобы привлечь к ответственности террористическое государство, которое называется Россия. В то же время некоторые институты погружаются в "юридические споры", чтобы не заниматься этим вопросом.

Известно, что Европарламент таки проголосовал за создание спецтрибунала для Путина и Лукашенко. В одном из западных изданий со ссылкой на собственные источники отмечают, что этот процесс не стоит на мертвой точке, хотя есть определенные проблемы. В частности, специалисты собирают всю доказательную базу о преступлениях оккупантов на наших территориях, однако не знают до конца, как правильно организовать процесс по созданию также спец прокуратуры.

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Кремлевское руководство обязательно привлекут к ответственности

Заметим, что прокуратура, которая будет изучать это дело, стопроцентно будет иметь офис в одной из стран ЕС. Однако, как пишут аналитики, все еще существуют определенные дискуссии, касающиеся того, как именно будет функционировать этот институт.

Переговоры по этому поводу погрязли в юридических и политических нюансах, связанных с созданием такого нового международного органа. Преступления агрессии – это преступления, совершенные высшими политиками или военным руководством. Поэтому прорыв мог бы в конце концов позволить привлечь к ответственности высших российских лидеров,

– констатировали в Bloomberg.

Кроме того, нам подчеркнули, что идея создания специального или смешанного трибунала сложна именно с юридической точки зрения. Однако ее можно воплотить, если на это есть воля определенных политиков и согласие между странами.

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