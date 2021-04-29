Многие страны ЕС пока не хотят идти на дополнительные санкции против России, – евродепутат
Многие страны-члены Европейского Союза пока не хотят применять дополнительные санкции против России. В частности, некоторые из них имеют различные интересы по отношению к российскому государству.
Источник:24 канал
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Россия и дальше вмешивается во внутренние дела многих стран и принимает различные решения. Он выразил надежду, что в ЕС все же вернутся к дискуссиям по новым санкциям против России.
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По словам Ауштрявичюса, в ЕС есть мнение, что Россия отозвала часть своих военных и постепенно уменьшает агрессивный тон. Он предположил, что Кремль посылает такие "сигналы" в некоторые страны.
Я слышу, что большое количество стран Евросоюза пока не желает идти на дополнительные санкции против России,
– отметил евродепутат.
Ауштрявичюс отметил, что в дальнейшем в Евросоюзе услышат еще "много интересного" о России и тогда уже будет достаточно инициативы со стороны других стран о введении новых санкций.
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По словам евродепутата, лучшим способом сдерживать агрессию Кремля является именно введение новых санкций. Он предположил, что в будущем это будет неизбежным шагом.
Многие страны ЕС пока не хотят идти на дополнительные санкции против России: смотрите видео
Санкции ЕС против России: коротко
- В марте 2021 года Европейский Союз ввел санкции в отношении российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Впоследствии в ЕС также продлили действие санкций в отношении россиян, юридических лиц и сепаратистов, которых поддерживает Кремль.
- Крупнейшая фракция Европарламента в апреле выступила за отключение России от платежной системы SWIFT.
- Европарламент 29 апреля принял резолюцию, согласно которой ЕС должен будет немедленно отключить Россию от системы SWIFT, а также остановить импорт российской нефти и газа в случае военного наступления на Украину.
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