ЕС предоставит Молдове дополнительную военную помощь

Европейский Союз планирует предоставить Молдове дополнительное военное оборудование, чтобы уменьшить угрозы, возникшие из-за войны России против Украины.

Европейский союз поможет армии Молдовы

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции во время визита в Молдову. По его словам, они намерены увеличить поддержку страны.

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Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке 7 миллионов евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив вооруженным силам дополнительное военное оборудование,

– заявил Шарль Мишель.

Он не сказал, на какую сумму будет предоставлена помощь и какое оборудование будет передано.

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