Впервые в истории Еврокомиссия представила стратегию оборонной промышленности: при чем здесь Украина

Сегодня Еврокомиссия впервые в истории представила стратегию европейской оборонной промышленности, которая поможет государствам-членам ЕС увеличить производство оружия и снарядов.

Также предложение предусматривает сближение украинского оборонно-промышленного комплекса с европейским и предоставит возможность для сотрудничества и совместной закупки оружия. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Европа будет инвестировать в оборонные заводы

Верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель объясняет, что Европа перешла от войны запасов к другой фазе – войны с использованием мощностей промышленностей. Поэтому Еврокомиссия хочет не только активизировать европейский ОПК, но и обеспечит долгосрочные инвестиции для оборонных заводов.

Еврокомиссия планирует измерять результаты, которые должны достичь государства-члены ЕС. Им предлагают:

до 2030 года совместно закупать не менее 40% оборонного оборудования;

добиться стабильного прогресса в закупках не менее 50% своего бюджета на оборонные закупки в ЕС к 2030 году и 60% к 2035 году;

обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС.

После десятилетий недофинансирования мы должны инвестировать больше в оборону, но нам нужно делать это лучше и вместе. Сильная, устойчивая и конкурентоспособная европейская оборонная промышленность является стратегическим императивом и предпосылкой для повышения нашей оборонной готовности,

– сказал Жозеп Боррель.

Украина будет сотрудничать с оборонной промышленностью ЕС

Именно поэтому часть проекта будет включать Европейскую программу оборонных инвестиций, которая предусматривает субсидии размером в 1,5 миллиарда евро. Доступ к этой программе будет иметь и Украина, но с определенными ограничениями. Эта программа предусматривает сотрудничество Украины с оборонной промышленностью Евросоюза. В ЕС рассматривают дополнительное финансирование для Киева в этой сфере, а именно привлечение сверхприбылей от замороженных российских активов.

На практике это означает содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонно-технологической и промышленной базы и постепенной интеграции в европейскую. В Еврокомиссии отмечают, что на такие шаги идут впервые. Киев сможет участвовать в совместных закупках оружия, а украинские оборонные заводы получат поддержку для наращивания промышленных мощностей.

Украинская сторона также будет обмениваться с Евросоюзом данными относительно стандартов военной продукции и уроков, полученных во время войны с Россией. Для этого ЕС проведет Форум оборонной промышленности ЕС – Украина в 2024 году и откроет инновационный офис в Киеве.

Жозеп Боррель говорит, что в целом увеличение производственных мощностей европейских заводов должно положительно повлиять на ситуацию на поле боя в Украине. Поскольку после инвестиций и расширения ОПК предприятия смогут производить больше оружия и снарядов.

Сегодня Украина нуждается в 200 тысячах 155 мм снарядов в месяц, далее – 2,5 миллиона в год. (...) Для того, чтобы обеспечить поставки, нужно конвертировать финансовую состоятельность в промышленную, поэтому все, что повышает нашу обороноспособность,

– сказал Жозеп Боррель.

Чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу, теперь его должны согласовать Совет ЕС и Европейский парламент.