ЕС прекратит импорт угля из России уже летом и до конца года откажется от нефти, – Шольц

Ранее прогнозировалось, что страны ЕС будут предлагать постепенно отказаться от российской нефти до конца года.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию The Indian Express 2 мая подтвердил, что ЕС поэтапно откажется от российской нефти до конца года, а также сильно сократит импорт газа из России.

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ЕС прекратит импорт российского угля этим летом

Он отметил, что многие страны присоединились к санкциям против России из-за войны в Украине, даже если эти санкции обязательно повлекут экономические расходы для самих стран.

Сейчас мы реализуем очень амбициозную политику по поводу уменьшения нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим импорт российского угля этим летом, также мы поэтапно откажемся от российской нефти до конца года и сильно сократим импорт газа из России.

– сказал Шольц.

По его словам, война, которую Россия начала против Украины, имеет серьезные последствия для мировой экономики и повлияет, например, на поставку пшеницы и продовольственную безопасность по всему миру.

Германия, как председатель в G7, поддерживает наших партнеров в смягчении последствий войны России на глобальную продовольственную безопасность.

– добавил канцлер.

Он рассказал, что вторжение России в Украину разрушает дома, средства к существованию и саму жизнь украинского народа. Также Шольц отметил, что ранее лично призвал Путина немедленно закончить войну и продолжает это делать.

Виновные должны быть привлечены к ответственности

"В ответ на массовое и неприемлемое нарушение международного права, ЕС вместе с нашими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и против лиц, участвующих в этой войне, чтобы наложить на них серьезные расходы из-за этой войны", – рассказал Шольц.

Также канцлер Германии отметил, что нападение России на Украину стоит на вершине повестки дня для всей Европы и за ее пределами, поскольку война нарушает основные принципы Устава ООН; суверенитета и незыблемости международных границ.

Жестокость российской агрессии против гражданского населения в Украине ужасающая и шокирующая. Массовые убийства гражданского населения являются военными преступлениями, и виновные должны быть привлечены к ответственности,

– добавил он.

Почему Германия поменяла риторику

Напомним, что причиной положительного решения Германии о внедрении эмбарго на российскую нефть, вероятно, стали недавние успехи страны в поисках альтернативных поставщиков энергоресурса.

По данным Министерства экономики и защиты климата Германии, зависимость страны от российской нефти снизилась с около 35% в 2021 году до 12% по состоянию на 1 апреля. От российского газа – с 55% до около 35%.

Также Германия уменьшила свою зависимость от поставок угля из России с 50% до около 8% с начала года, в частности, благодаря изменениям в действующих контрактах.

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