ЕС признал Россию стороной вооруженного конфликта на Донбассе

Европа назвала Россию стороной вооруженного конфликта на Востоке Украины. Там отмечают, что следовательно любой диалог по Украине должен проходить только при участии ее представителей.

Сомнения в том, что Россия является стороной вооруженного конфликта, нет. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Нет сомнения, что Россия является стороной этого конфликта, а не посредником, как она часто утверждает. Наша главная цель – заставить Россию пойти на деэскалацию напряжения,

– сказал он.

Боррель также в очередной раз подчеркнул, что любые переговоры по Украине не должны проходить без ее представителей.

Нужен не только диалог

Боррель подчеркнул необходимость диалога с Россией. В то же время он настоял, что нужны также сдерживание и решительность в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие потери для России,

– сказал представитель ЕС.

Последние заявления Борреля о ситуации в Украине

Донбасс 5 января посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После визита заявлял, что сейчас конфликт находится на грани. Поэтому Боррель предупреждал, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Жозеп Боррель также говорил, что безопасность Европы зависит непосредственно от безопасности Украины. Все вопросы, касающиеся нашей страны, должны решаться только при участии Киева.

Глава европейской дипломатии заявлял, что диалог Совета Россия – НАТО не предполагает одобрения предложений России. По его словам, любое обсуждение Украины в рамках переговоров с Россией по "гарантиям безопасности" требует присутствия украинской делегации за столом переговоров.

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