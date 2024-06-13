ЕС продлил предоставление временной защиты украинцам

Европейский Союз 13 июня продлил предоставление временной защиты украинцам, которые приехали после начала вторжения России. Защита была продлена до 4 марта 2026 года.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Европейское сообщество приветствовало решение о продлении временной защиты для украинцев.

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Украинцам продлили временную защиту до 2026 года

В Совете ЕС приветствовали предложение Европейской комиссии продлить временную защиту для более 4 миллионов украинцев, которые вынуждены были бежать от российской агрессивной войны.

Государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур отметил, что пока на Украину падают бомбы, ситуация там опасна.

Сегодня министры вновь продемонстрировали солидарность и решили, что они будут продолжать предлагать защиту украинскому народу в ЕС,

– сказал он.

Стоит отметить, что механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года – всего через несколько дней после того, как российские вооруженные силы начали широкомасштабное вторжение в Украину.

По предыдущему решению ЕС, временная защита для украинцев должна была действовать до 4 марта 2025 года. А предложение о дальнейшем продлении временной защиты до 4 марта 2026 года было сделано в контексте продолжения военных действий в Украине.

В Совете ЕС уточнили, что продление временной защиты не меняет решение от марта 2022 года в части категорий лиц, на которых распространяется эта защита.

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