Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя. Європейська спільнота привітала рішення щодо продовження тимчасового захисту для українців.
До теми Яке майбутнє чекає українців в ЄС після 2025: Єврокомісія ініціює важливий крок
Українцям продовжили тимчасовий захист до 2026 року
У Раді ЄС привітали пропозицію Європейської комісії продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які змушені були втікати від російської агресивної війни.
Державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур наголосив, що поки на Україну падають бомби, ситуація там небезпечна.
Сьогодні міністри знову продемонстрували солідарність і вирішили, що вони продовжуватимуть пропонувати захист українському народу в ЄС,
– сказав він.
Варто зазначити, що механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року – лише через кілька днів після того, як російські збройні сили почали широкомасштабне вторгнення в Україну.
За попереднім рішенням ЄС, тимчасовий захист для українців мав діяти до 4 березня 2025 року. А пропозицію щодо подальшого продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року була зроблена в контексті продовження воєнних дій в Україні.
У Раді ЄС уточнили, що продовження тимчасового захисту не змінює рішення від березня 2022 року в частині категорій осіб, на яких поширюється цей захист.
Раніше у ЄС не дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії
- Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк 12 червня повідомив, що країни-члени Європейського Союзу не дійшли згоди щодо нового пакету санкцій стосовно Росії. І вперше у цьому винна була не Угорщина.
- За даними журналіста, цього разу заблокувала рішення Німеччина. Як зазначив Йозвяк, саме ця країна є найбільшою перешкодою в ухваленні нового пакету санкції щодо Росії наразі.
- Втім, кореспондент сказав, що країни Європейського Союзу знову обговорюватимуть новий пакет санкцій. Журналіст написав, що це станеться вже у п'ятницю ввечері, 14 червня. Варто зазначити, що цей пакет вже стане 14-м, який ввели проти Росії з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.