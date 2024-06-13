Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Европейское сообщество приветствовало решение о продлении временной защиты для украинцев.
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Украинцам продлили временную защиту до 2026 года
В Совете ЕС приветствовали предложение Европейской комиссии продлить временную защиту для более 4 миллионов украинцев, которые вынуждены были бежать от российской агрессивной войны.
Государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур отметил, что пока на Украину падают бомбы, ситуация там опасна.
Сегодня министры вновь продемонстрировали солидарность и решили, что они будут продолжать предлагать защиту украинскому народу в ЕС,
– сказал он.
Стоит отметить, что механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года – всего через несколько дней после того, как российские вооруженные силы начали широкомасштабное вторжение в Украину.
По предыдущему решению ЕС, временная защита для украинцев должна была действовать до 4 марта 2025 года. А предложение о дальнейшем продлении временной защиты до 4 марта 2026 года было сделано в контексте продолжения военных действий в Украине.
В Совете ЕС уточнили, что продление временной защиты не меняет решение от марта 2022 года в части категорий лиц, на которых распространяется эта защита.
Ранее в ЕС не пришли к согласию относительно новых санкций против России
- Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк 12 июня сообщил, что страны-члены Европейского Союза не пришли к согласию относительно нового пакета санкций в отношении России. И впервые в этом виновата была не Венгрия.
- По данным журналиста, на этот раз заблокировала решение Германия. Как отметил Йозвяк, именно эта страна является самым большим препятствием в принятии нового пакета санкций в отношении России сейчас.
- Впрочем, корреспондент сказал, что страны Европейского Союза снова будут обсуждать новый пакет санкций. Журналист написал, что это произойдет уже в пятницу вечером, 14 июня. Стоит отметить, что этот пакет уже станет 14-м, который ввели против России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.