ЕС продлит санкции против Януковича за хищение казны Украины

Евросоюз продлит санкции против Януковича и еще 6 человек – за хищение казны Украины. Однако в этот раз карательные ограничения будут действовать еще не год, как раньше, а только полгода.

Среди подсанкционных сын беглого экс-президента – Александр Янукович и еще 5 человек. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Для 4 человек санкции продлят всего на полгода

Похоже, что санкции ЕС будут продлены для Януковича и оставшихся в списке 6 человек за "незаконное присвоение" украинских государственных средств,

– написал журналист.

Для 4 человек из перечня, подчеркнул Йозвяк, включая Виктора и Александра Януковичей, санкции продлили всего на полгода. Раньше санкции всегда продлевали на год.

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