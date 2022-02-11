Серед підсанкційних син експрезидента-втікача – Олександр Янукович та ще 5 осіб. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Для 4 осіб санкції продовжать лише на пів року

Схоже, що санкції ЄС будуть продовжені для Януковича та 6 осіб, які залишилися у списку, за "незаконне привласнення" українських державних коштів,

– написав журналіст.

Для 4 осіб з переліку, наголосив Йозвяк, включаючи Віктора та Олександра Януковичів, санкції продовжили лише на пів року. Раніше санкції завжди продовжували на рік.

У грудні Швейцарія продовжила замороження активів Януковича

Зазначимо, що у грудні 2021 року Швейцарія продовжила замороження активів Віктора Януковича та його соратників. Мовиться про кошти викрадені з України. Рішення чинне до лютого 2023 року. Гроші могли б повернути – проте за умови незалежності антикорупційних органів.

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