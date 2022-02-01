ЕС против Китая: почему США, Великобритания и Австралия встали на сторону Европы

Запад противостоит Китаю. Евросоюз подал иск против Поднебесной во Всемирную торговую организацию за экономическое запугивание Литвы.

Это было только начало. США и Великобритания уже поддержали такое решение Брюсселя. Австралия даже хочет присоединиться к иску, ведь не так давно она подверглась точно такому же давлению со стороны Китая.

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Китай очень разозлился

Весь этот конфликт начался с того, что Литва решила открыть представительство Тайваня в своей столице. Де-факто первое посольство острова в Европе.

Китай это сильно разозлило. Там заявили, что таким образом Вильнюс увеличивает политическую субъектность Тайваня и нарушает политику "Единого Китая", ведь Пекин считает остров своей территорией.

В результате Китай ввел санкции против Литвы и запретил импорт товаров из этой страны. Дальше Китай начал давить на транснациональные компании, чтобы те прекратили сотрудничество с Литвой. Мол, мы не будем покупать ваши товары, если в их производстве участвует Литва.

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Что настаивают в ЕС

В ЕС возмутились такими нападками и заявили, что действия Китая прямо нарушают правила Всемирной торговой организации и подрывают европейские рынки. В ЕС настаивают, что Китай не должен таким образом запугивать маленькие страны, чтобы добиваться каких-либо политических целей.

Брюссель стал на защиту

Потому Брюссель решил встать на защиту Литвы и подал иск против Китая в ВТО. Прямо сейчас ЕС собирает необходимые доказательства по этому делу. В этом Брюсселю может сильно помочь Австралия.

Дело в том, что Австралия имела очень тесные торговые связи с Китаем, и в целом была партнерски настроена в отношении Пекина.

Но когда началась пандемия COVID-19, Австралия, наряду с многими западными странами, подписала обращение к китайским властям, где призывала расследовать происхождение коронавируса.

Китай возмутился и ввел сильные торговые ограничения против австралийских товаров, что сильно ударило по экономике Австралии.

Великобритания не осталась в стороне

Пекин таким образом хотел показать остальным странам, что будет, если они осмелятся противоречить Китаю. За последние полтора года, Австралия подала несколько жалоб против Китая в ВТО, и теперь готова присоединиться к иску ЕС.

Великобритания также не осталась в стороне. Лондон заявил, что выступает резко против такого экономического принуждения и внимательно изучается иск ЕС против Китая. Ведь подобные действия нарушают правила международной торговли, и не должны использоваться страной-членом ВТО.

Конечно, масштаб экономики Китая дает ему определенное преимущество и вряд ли Пекин в ближайшее время исключат из Всемирной торговой организации.

Но при этом такой ажиотаж вокруг Литвы поможет западным странам скоординировать действия, чтобы бороться с экономическим принуждением Китая. Прямо сейчас ЕС разрабатывает специальный инструмент, который бы сделал подобное запугивание попросту невозможным.

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При этом то, что Запад выступает единым фронтом в защиту Литвы, посылает Китаю чёткий политический сигнал: Запад внимательно следит за действиями Китая и не позволит запугивать даже своих маленьких союзников.