Это было только начало. США и Великобритания уже поддержали такое решение Брюсселя. Австралия даже хочет присоединиться к иску, ведь не так давно она подверглась точно такому же давлению со стороны Китая.

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Китай очень разозлился

Весь этот конфликт начался с того, что Литва решила открыть представительство Тайваня в своей столице. Де-факто первое посольство острова в Европе.

Китай это сильно разозлило. Там заявили, что таким образом Вильнюс увеличивает политическую субъектность Тайваня и нарушает политику "Единого Китая", ведь Пекин считает остров своей территорией.

В результате Китай ввел санкции против Литвы и запретил импорт товаров из этой страны. Дальше Китай начал давить на транснациональные компании, чтобы те прекратили сотрудничество с Литвой. Мол, мы не будем покупать ваши товары, если в их производстве участвует Литва.

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Что настаивают в ЕС

В ЕС возмутились такими нападками и заявили, что действия Китая прямо нарушают правила Всемирной торговой организации и подрывают европейские рынки. В ЕС настаивают, что Китай не должен таким образом запугивать маленькие страны, чтобы добиваться каких-либо политических целей.

Брюссель стал на защиту

Потому Брюссель решил встать на защиту Литвы и подал иск против Китая в ВТО. Прямо сейчас ЕС собирает необходимые доказательства по этому делу. В этом Брюсселю может сильно помочь Австралия.

Дело в том, что Австралия имела очень тесные торговые связи с Китаем, и в целом была партнерски настроена в отношении Пекина.

Но когда началась пандемия COVID-19, Австралия, наряду с многими западными странами, подписала обращение к китайским властям, где призывала расследовать происхождение коронавируса.

Китай возмутился и ввел сильные торговые ограничения против австралийских товаров, что сильно ударило по экономике Австралии.

Отмечу! Пекин таким образом хотел показать остальным странам, что будет, если они осмелятся противоречить Китаю. За последние полтора года, Австралия подала несколько жалоб против Китая в ВТО, и теперь готова присоединиться к иску ЕС.

Великобритания не осталась в стороне

Великобритания также не осталась в стороне. Лондон заявил, что выступает резко против такого экономического принуждения и внимательно изучается иск ЕС против Китая. Ведь подобные действия нарушают правила международной торговли, и не должны использоваться страной-членом ВТО.

Конечно, масштаб экономики Китая дает ему определенное преимущество и вряд ли Пекин в ближайшее время исключат из Всемирной торговой организации.

Но при этом такой ажиотаж вокруг Литвы поможет западным странам скоординировать действия, чтобы бороться с экономическим принуждением Китая. Прямо сейчас ЕС разрабатывает специальный инструмент, который бы сделал подобное запугивание попросту невозможным.

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При этом то, что Запад выступает единым фронтом в защиту Литвы, посылает Китаю чёткий политический сигнал: Запад внимательно следит за действиями Китая и не позволит запугивать даже своих маленьких союзников.