ЕС вновь продлил санкции против России на полгода

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе решили продлить экономические санкции против России. Это делают каждые полгода, ведь Москва не прекращает агрессию.

ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода в отношении России. Он базируется на 5 руководящих принципах. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Кстати В ЕС разработают новые санкции против России – на случай ее враждебных действий

Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений,

– подчеркнул Мишель.

По словам Мишеля, ЕС будет изучать форматы и условия диалога с Россией.

Санкции ЕС против России: что надо знать

Евросоюз ввел сильные санкции в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также сферы товаров двойного назначения.

ЕС систематически, каждые 6 месяцев, продолжает ограничения. Все потому, что Россия не показывает прогресса в выполнении минских договоренностей. Последний раз Совет ЕС пролонгировал санкции 17 декабря 2020 года.