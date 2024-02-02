Смогли переломить его позицию: что означает заявление Орбана после решения ЕС по Украине

Все лидеры ЕС 1 февраля согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. В свою очередь Виктор Орбан сделал определенное заявление, мол Венгрия не будет давать Украине деньги и не будет участвовать в войне.

Впрочем, венгерский политик имел в виду замороженные средства, которые в свое время были придержаны для Венгрии из-за ее резкой политики. Орбан хотел, чтобы они оставались на спецсчетах и не пошли на помощь Украине. Так 24 Каналу объяснил это заявление политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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"То есть не имелось в виду, что Венгрия должна была какие-то средства выделять на эту помощь из своего бюджета, но Орбан смог добиться того, что эти средства остались в бюджете Венгрии", – добавил он.

Другая сторона заявления Орбана

Еще один тезис – мол Венгрия договорилась о "механизме контроля", который "гарантирует разумное использование денег" для Украины. Но, по словам Буряченко, механизм пересмотра, и применения прав по блокированию предусмотрено только через 2 года после выделения транша.

"Как заявили, первый транш может быть увеличен – от 17 до 20 миллиардов евро. Но еще в конце февраля должен проголосовать Европарламент. В начале марта мы ожидаем сумму 4,5 миллиардов евро. Для нас это очень весомые цифры", – отметил политолог.

Такие макрофинансовые помощи повышают кредитные показатели государства, есть больше возможностей для получения средств, соответственно уменьшение процентов.

"Это определенный сигнал, потому что эти средства будут поступать вплоть до 2027 года. То есть это не только о деньгах, а это еще и о вере в то, что Украина будет, что мы ее поддержим, и срок достаточно оптимистичный указан. У нас в очереди стоит поддержка от наших других партнеров – США", – добавил Буряченко.

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