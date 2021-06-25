В ЕС разработают новые санкции против России – на случай ее враждебных действий

Лидеры стран ЕС поручили внешнеполитической службе изучить возможность введения новых санкций против России. Это на тот случай, если придется противостоять ее возможной будущей вражеской деятельности.

Фотокопию текста коммюнике обнародовал представитель главы Евросовета Баренд Лейтс в твиттере. Из него следует, что конкретной стратегии в отношениях с Россией у ЕС пока нет.

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В ЕС готовы к диалогу с Россией в важных вопросах, но и к противодействию ей – тоже

В коммюнике саммита глав стран Европейского Союза (в части об отношениях с Россией) говорится, что:

ЕС готов сотрудничать и коммуницировать с Кремлем в важных вопросах.

Однако надо и разработать конкретные шаги, которые Союз применит для противодействия России, если та будет вредить Европе.

Еврокомиссии и внешнеполитической службе, соответственно, поручили изучить возможность введения новых антироссийских санкций, если такая необходимость возникнет.

какая-то определена стратегия в дальнейших отношениях ЕС и России в коммюнике не описана. Это резко контрастирует с идеей Ангелы Меркель пригласить Владимира Путина для прямых переговоров с Евросоюзом.



Текст коммюнике саммита ЕС в части об отношениях с Россией / Фото с твиттера Баренда Лейтса

Стоит знать ЕС отверг призыв Меркель и Макрона провести саммит с Путиным, – СМИ