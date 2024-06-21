ЕС утвердил переговорную рамку с Украиной, – Зеленский рассказал об историческом решении

Владимир Зеленский 21 июня записал традиционное вечернее обращение. В нем президент отреагировал на историческое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Украинский гарант отметил, что в этот день согласовал состав делегации для переговоров о вступлении. Также Зеленский поздравил с утверждением переговорной рамки Молдову.

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Начало переговоров с ЕС

Владимир Зеленский в обращении выразил благодарность украинской команде, которая работает на европейском направлении.

Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз. То, что мы планировали на это полугодие полностью реализуем. Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины. Многие за это боролись на разных уровнях,

– указал президент.

Зеленский отметил, что именно этой рамкой определяется формат и порядок переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Уже на следующей неделе фактически начнутся переговоры. Президент отметил, что это действительно историческое решение – Украина есть и будет частью единой Европы.

Работа с партнерами и фронтом

Владимир Зеленский сообщил, что перед записью обращения разговаривал с президентом Польши Анджеем Дудой. Украинский гарант поблагодарил за поддержку Украины. Это касается как нашей обороны, так и движения в ЕС и Саммита мира. Президенты обсудили дальнейшие совместные и разноплановые шаги – в частности, перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

Мы готовим также дальнейшие шаги по реализации пунктов Формулы мира. Мы ценим и то, что Польша может помочь нам с привлечением других государств – тех, кто пока не присоединился к совместной международной работе ради мира. Усилия каждого могут дать результат для всех,

– указал президент.

Украинский лидер отметил, что в этот день много внимания также уделил фронту. Свой доклад озвучили председатель Службы внешней разведки и главнокомандующий.

Зеленский указал, что в Харьковской области ситуация стала еще более стабилизированной. В Донецкой области обстановка остается сложной. Особенно Покровское направление, где происходит десятки российских атак ежесуточно.

"Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать России никакого повода надеяться на то, что в войне против Украины России что-то удастся. Мы можем и должны выбивать для Украины результат. Во всем. Всегда. Когда есть возможность, когда есть шансы и когда мы сами обязаны создавать для себя шансы на победу. На успех Украины", – сказал президент.

Благодарность сборной Украины

Владимир Зеленский также не обошел вниманием игру украинской сборной, которая одержала победу в матче против Словакии на Евро-2024.

Каждый раз, когда ребята давят, пытаются, стремятся победить, все удается. Я говорил сегодня с ними перед матчем, и с Сергеем Ребровым, и с Андреем Шевченко, с ребятами. Очень надеялся, что будет хороший результат для Украины, для наших людей, для того, чтобы всех поддержать. На пути к нашей победе каждая победа нужна. И сегодня этот результат сборной есть,

– подчеркнул Зеленский.