ЕС уже разрабатывает седьмой пакет санкций против России, – МИД Польши

Европейский Союз в конце мая принял шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго. Над последующими ограничениями уже приступили к работе.

Одной из стран и дипломатов, отстаивавших и поддерживающих ограничения для России, является Польша. Заместитель главы польского Министерства иностранных дел Павел Яблонский заявил, что работа над седьмым пакетом санкций уже началась.

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Санкции должны быть еще более жесткими. В частности, в контексте газа, который Россия может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. В основном, это "Газпромбанк". Его Россия использует в этой области,

– объяснил Яблонский.

По его словам, нужно не только внедрять формальные санкции. Есть также высокая необходимость конфисковать, а не просто заморозить российские активы в Европе. Яблонский заверил, что работа над этим вопросом продолжается.

Санкции против России

Страна-агрессорка стала уже рекордсменкой в мире по санкционным ограничениям. Шестой пакет санкций ЕС стал едва ли не самым болезненным, ведь включает эмбарго на нефть. Именно поэтому Россия получает деньги и может финансировать войну и убийства украинцев. Таким образом, санкции Запада затронули почти 9 из 10 компаний в России. Часть этих компаний вынуждена была полностью остановить свою деятельность. Абсолютное большинство российских компаний сообщило об экономическом спаде.

Еще один вариант заработка у России есть по продаже газа. Поэтому Украине необходимо прекратить и это, чтобы ее экономика и платежеспособность упала еще быстрее. Но канцлер Австрии Карл Негаммер заявлял, что газовое эмбарго в Европе пока не готовы обсуждать. По его словам, в седьмом пакете санкций против России не будет газового эмбарго. Он объяснял, что от нефти гораздо проще отказаться, потому что ее можно заменить. С газом – все сложнее. Похожее заявление делал и канцлер Германии Олаф Шольц.

Также президент Франции объявлял о новых санкциях против России, входящих в шестой пакет. В частности, они относятся к 80 российским олигархам. Они входят в 6 пакет санкций. А до конца 2022 года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти. Зато поддержку украинской экономики Европа увеличит.

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