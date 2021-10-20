ЕС выделит дополнительные 3,5 миллиона помощи для жителей Донбасса
Источник:"Дом"
Евросоюз выделит дополнительно 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Деньги направляют для того, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии.
Специальный представитель ЕС по правам человека также заявил, что в Союзе обеспокоены нарушением прав человека на оккупированной территории Донбасса. Об этом он заявил в комментарии 20 октября во время первого визита в Украину.
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Евросоюз выделит дополнительные деньги для жителей Донбасса
Мы очень обеспокоены гуманитарным положением людей, пострадавших в результате конфликта. Сегодня (речь о 20 октября – 24 канал) мы объявляем, что выделяем еще 3,5 миллиона евро в поддержку уязвимых групп, пострадавших в результате конфликта,
– заявил Гилмор.
Чиновник заверил, что общую сумму, которую ЕС выделит на помощь, доведут до 29 миллионов.
Евросоюз выделит деньги для помощи для жителей Донбасса: смотрите видео
Имон Гилмор пояснил, что Евросоюз очень обеспокоен ситуацией с правами человека на оккупированных территориях Донбасса. Особенно в ЕС обеспокоены состоянием людей, находящихся в заключении, так как в ЕС слышали о пытках и других преступлениях в отношении задержанных.
Поэтому Гилмор призвал боевиков предоставить доступ для международного мониторинга, а также доступ ООН к местам заключения задержанных и возможность говорить с ними.
Последняя помощь жителям Донбасса: что известно
- 7 апреля 2021 года Международный комитет Красного Креста передал через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" помощь на временно оккупированную территорию Донбасса. В целом местным жителям доставили около 100 тонн гуманитарной помощи. Через КПВВ проехали 11 грузовых автомобилей.
- 17 июня 2021 года в Украину доставили медицинский гуманитарный груз из США. В нем было медицинское оборудование для больниц: военных госпиталей и детских больниц.
- В сентябре 2021 года Штаты предоставили 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для жителей Донбасса.