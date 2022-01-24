ЕС выделит Украине дополнительные 1,2 миллиарда евро
Источник:твиттер Урсули фон дер Ляйен
Евросоюз выделит Украине дополнительные 1,2 миллиарда евро в помощь. Их предоставят для поддержки нашей страны.
Соответствующее заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это произошло 24 января.
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Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Украину.
Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, который состоит из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе,
– заявила политик.
Глава Евкомиссии также отметила, что это поможет Украине удовлетворить потребности страны в средствах из-за конфликта и поддержит усилия страны по повышению устойчивости.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется, что Европейский совет и Европейский парламент одобрят это решение как можно скорее. Политик пояснила:
- затем ЕС начнет быструю выплату первого транша в размере 600 миллионов евро;
- также скоро начнут работу над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержания усилий по модернизации страны;
- более того, в этом году Еврокомиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов и выделит еще 120 миллионов евро.
Еврокомиссия продолжит инвестиции
Глава Еврокомиссии вспомнила, что они продолжат инвестировать в будущее страны "благодаря инвестиционному плану".
Этот план направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 миллиардов евро,
– вспомнила Урсула фон дер Ляйен.
В конце она объяснила, что Украина – это свободная и суверенная страна, которая делает свой выбор. Поэтому Евросоюз и дальше будет стоять на ее стороне.
Коротко о помощи Украине на фоне угроз со стороны Кремля
- В конце 2021 года Штаты согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи. В пределах этих средств Украина получает оружие. В частности, 22 января в Украину прибыло 90 тонн летального оружия, 23 января – 80 тонн.
- Также помощь оказала Великобритания, доставив современное вооружение для борьбы против танков России.
- 21 января Канада приняла решение оказать Украине финансовую помощь в размере 120 миллионов долларов.
- 23 января СМИ написали, что на фоне угрозы вторжения России Канада может предоставить Украине новую партию вооружения. Речь идет о стрелковом оружии и военном снаряжении.
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