Денег не будет, пока нет демократии: ЕС заморозил 3 миллиарда евро помощи Беларуси

Евросоюз заморозил выделение помощи Беларуси в размере 3 миллиардов евро из-за задержания Романа Протасевича. Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что в Брюсселе обсудят введение санкций против режима Лукашенко.

Глава Еврокомиссии требует немедленного освобождения основателя NEXTA. Фон дер Ляйен пообещала оказывать давление на режим до тех пор, пока не будут "уважать свободу мысли и СМИ".

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Кого могут касаться санкции:

Лиц, причастных к похищению Протасевича.

Предприятий, финансирующих режим Лукашенко.

Авиасектора.

Пакет помощи на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси будет заморожен, пока страна не будет двигаться демократическим путем.

Ответ на ситуацию с Протасевичем обещают жесткий

Сегодня мы сконцентрируемся именно на международных отношениях – в частности, речь идет о абсолютно неприемлемом захвате белорусскими властями самолета компании Ryanair. Лукашенко и его режим должны понимать, что будет очень жесткий ответ,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Главное о задержании Романа Протасевича: