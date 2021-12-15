В ЕС затягивают с серьезными санкциями против России, надеясь на дипломатию, – СМИ

Страны Европейского Союза затягивают с наработкой жестких санкций против России на случай агрессии против Украины. Сейчас в ЕС надеются на дипломатические методы.

Издание в подтверждение этого приводит слова высокопоставленных дипломатов и официальных лиц. На условиях анонимности они заявили, что определенные страны сопротивляются санкциям против Москвы.

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Евросоюз не спешит с новыми санкциями против России

В частности, затягивают с согласованием более жестких санкционных мер против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину такие страны: Германия, Франция, Италия и Испания.

Не меняет ситуацию и то, что Кремль не демонстрирует никаких признаков отказа от наращивания войск возле украинских границ.

В ЕС надеются на дипломатию

Издание добавляет, что упомянутые страны хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем анонсировать экономические санкции. Хотя есть другие страны-участницы ЕС, которые утверждают, что поддержка публичных угроз санкций будет иметь лучший сдерживающий эффект для президента России Владимира Путина.

Заявления о готовности Евросоюза ужесточить санкции

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что ЕС готов усилить санкции против России или же ввести новые. Это произойдет, если Москва будет продолжать агрессию в отношении Украины.

На днях о готовности Евросоюза вводить политические и экономические ограничения против государства-агрессора заявлял и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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