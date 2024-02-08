Еще 100 украинцев вернулись из российского плена

Украина спасла из российского плена еще сотню своих защитников. Большинство из них – мужественные защитники Мариуполя.

Состоялся второй за неделю обмен военнопленными. Об этом сообщил президент Зеленский.

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Стояли на защите Мариуполя

Так, 8 февраля домой вернулись 100 военнослужащих. Они – представители Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины, ТрО. Среди спасенных – большинство защитников Мариуполя, в частности его стального сердца – "Азовстали".

Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!,

– прокомментировал радостное известие Зеленский.

Украинские защитники возвращаются / Фото Зеленский

Первые эмоциональные звонки

Омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже сообщил о 51-м обмене пленными. Он рассказал, что воины впервые за длительный срок смогли позвонить своим родным, "которые с приятным удивлением и эмоциональностью восприняли новость, что их защитники уже в Украине".

Вскоре возвращенные воины получат новую одежду, телефоны, смогут вкусно поужинать и получить необходимую медицинскую помощь,

– заявил Уполномоченный ВР по правам человека.

100 украинцев освободили из плена / Фото Лубинец



Кроме того, Лубинец подчеркнул, что на месте, где осуществляется репатриация, находятся работники нашего Секретариата, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, а также зафиксировать и показать миру, которыми возвращаются домой российские военнопленные (здоровыми и сытыми) и украинскими (истощенными и хилыми).

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