Еще 1000 километров угрозы и Беларусь в российской конюшне, – Кулеба о заявлениях Лукашенко

Ведущий ток-шоу, обращаясь к главе МИД Дмитрию Кулебе, обратил внимание, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время много говорит об Украине странного.

В частности, что тут НАТО строит какие-то базы, тренируют кого-то для нападения на Беларусь, о каком-то оружии и тому подобное. И из-за всего этого Лукашенко постоянно находится на связи с главой России Владимиром Путиным.

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"Договорились "что-то делать" – это не договоренность"

Мол, "надо что-то делать" с Украиной. Дмитрий Кулеба на это ответил так:

"То, о чем вы говорите, – это как раз образец российской пропаганды вроде "распятых мальчиков" в исполнении Александра Лукашенко".

в исполнении Александра Лукашенко". "Впрочем, мы не видим каких-то конкретных договоренностей между ними (Лукашенко и Путиным – 24 канал). Договорились "что-то делать" – это не договоренность".

"У нас появляется 1000 километров угрозы"

Но рядом с этим и заметил, что "это, безусловно, сигнал".

Сигнал, что у нас появляется 1000 километров угрозы. У нас 1000 километров границы со страной, которой руководит человек, много лет притворявшийся другом Украины. При этом заводя свою страну в российскую конюшню,

– сказал глава МИД.

И подытожил: "Мы должны быть готовы к ударам. Избегать ударов. И рассчитывать в этой ситуации на свои силы и свою политику".

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