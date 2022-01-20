Кулеба заявил о поставке летального оружия в Украину и крупнейшей с 2014 года помощи от США

В 2021 году Украина получила от США самую большую военную помощь со времен начала войны на Донбассе. Недавно штаты предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение.

Глава МИД заявил об этом 20 января на брифинге. Министр рассказал о ситуации на фоне вероятного нападения России.

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Штаты оказали наибольшую с 2014 года помощь Украине

Министр иностранных дел Украины заявил, что Владимир Путин пугает Украину, Европу, США и мир. Однако Кулеба пояснил, что глава Кремля и сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми пугает. Однако заверил, что США готовы и в дальнейшем укреплять оборонную способность Украины.

Речь идет не только об оборонном пакете размером в 60 миллионов долларов, которые Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия, включая летальное. Могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 миллионов долларов дополнительной безопасности помощи Украине,

– заявил Кулеба.

Он также отметил, что это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны Украины до 650 миллионов долларов за 2021 год.

Дмитрий Кулеба отметил, что: "Это больше, чем в любой год с 2014". Министр пояснил, что этот факт может говорить сам за себя, ведь это была "скорая военная помощь со стороны США".

Глава МИД Украины заявил, что в 2020 году наше государство передало четкий перечень того, в чем страна нуждалась насущно для укрепления обороны. Он включал как летальное вооружение, так и военное оборудование.

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Еще с конца октября 2021 года американская пресса заявила, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной.

19 января в Минобороны Украины заявили, что Кремль завершил этот процесс. Известно, что у границ с Украиной находятся 127 тысяч российских военных.

Перед этим военную помощь Украине пообещала глава МИД Канады, увеличить ее также может Британия в случае необходимости.

При этом Алексей Резников заявил, что нужно принимать санкции перед вероятным наступлением, а не после. По мнению министра обороны Украины, в случае вторжение Кремля в Украину будут миллионы беженцев. Резников пояснил, что люди будут стоять на европейских границах.

Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России. Ведь после российского вторжения в Украину ограничения не будут иметь эффективности.

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