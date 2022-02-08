Еще 3 области Украины перейдут в красную зону

В Украине расширится список регионов в красной зоне. С 11 февраля туда попадут Закарпатье, Луганская и Хмельницкая области.

8 февраля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал в соцсетях министр Кабинета Министров Олег Немчинов

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Области перейдут в красную зону с 11 февраля

Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей,

– сообщил Немчинов.

В Минздраве рассказали, что в указанных регионах превышены показатели, которые позволяют ужесточить противоэпидемические правила.

Ранее на красный уровень перевели Ровненскую и Ивано-Франковскую области.

На что действуют ограничения в "красных областях":

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

на работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

на работу учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

на работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

на проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

на работу учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.

Однако следует отметить, что указанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений полностью иммунизированы или имеют действующий отрицательный результат тестирования на коронавирус.

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине:

По состоянию на 8 февраля в Украине обнаружили 4 миллиона 341 тысячу 790 случаев коронавируса.

Из них 101 647 – летальные.

За последние сутки недуг диагностировали у 34 353 человек, умерли 255 человек, выздоровели – более 15 тысяч.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / инфографика 24 канала

Текст публикации Олега Немчинова:

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей.