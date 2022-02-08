Еще 3 области Украины перейдут в красную зону
Источник:телеграм Олега Немчинова
В Украине расширится список регионов в красной зоне. С 11 февраля туда попадут Закарпатье, Луганская и Хмельницкая области.
8 февраля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал в соцсетях министр Кабинета Министров Олег Немчинов
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Области перейдут в красную зону с 11 февраля
Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей,
– сообщил Немчинов.
В Минздраве рассказали, что в указанных регионах превышены показатели, которые позволяют ужесточить противоэпидемические правила.Обратите внимание! Ранее на красный уровень перевели Ровненскую и Ивано-Франковскую области.
На что действуют ограничения в "красных областях":
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- на работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- на работу учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- на работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- на проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- на работу учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.
Однако следует отметить, что указанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений полностью иммунизированы или имеют действующий отрицательный результат тестирования на коронавирус.
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Какова ситуация с коронавирусом в Украине:
- По состоянию на 8 февраля в Украине обнаружили 4 миллиона 341 тысячу 790 случаев коронавируса.
- Из них 101 647 – летальные.
- За последние сутки недуг диагностировали у 34 353 человек, умерли 255 человек, выздоровели – более 15 тысяч.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / инфографика 24 канала
Текст публикации Олега Немчинова:
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей.