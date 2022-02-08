8 лютого відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це розповів у соцмережах міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

До теми До океанаріуму вишикувалися величезні черги: як у Львові ігнорують карантинні обмеження

Області перейдуть у червону зону з 11 лютого

Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей,

– повідомив Немчінов.

У МОЗ розповіли, що у вказаних регіонах перевищено показники, які дозволяють посилити протиепідемічні правила.

Зверніть увагу! Раніше на червоний рівень перевели Рівненську та Івано-Франківську області.

На що діють обмеження у "червоних областях":

на робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

на роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

на роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

на роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

на проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

на роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Проте слід зазначити, що вказані обмеження не діятимуть, якщо 100% співробітників та відвідувачів закладів повністю імунізовані або мають чинний негативний результат тестування на коронавірус.

Актуально Скільки в Україні провели щеплень проти COVID-19 та якими препаратами

Яка ситуація з коронавірусом в Україні:

Станом на 8 лютого в Україні виявили 4 мільйони 341 тисячу 790 випадків коронавірусу.

З них 101 647 – летальні.

За останню добу недугу діагностували у 34 353 осіб, померли 255 людей, одужали – понад 15 тисяч.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу



Текст публікації Олега Немчінова:

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей.