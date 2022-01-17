Еще минус один: уже третий зять Назарбаева подал в отставку

Зять экс-президента Казахстана Тимур Кулибаев объявил о своей отставке. Он занимал должность председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

О решении Кулибаев сообщил в своем обращении к Национальной палате предпринимателей. О причинах такого шага зять Назарбаева не рассказал.

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Это уже третий зять Назрбаева, ушедший в отставку

В релизе "Атамекен" говорится о том, что такое решение относительно судьбы Кулибаева приняли директора компаний. В своем обращении родственник экс-президента Казахстана подчеркнул, что возглавлял Национальную палату предпринимателей в течение последних 8 лет.

Причины отставки не назвали

Кулибаев поблагодарил коллег за работу и рассказал о своих достижениях на посту.

Ранее мест в государственных компаниях лишились два других зятя Назарбаева. Оба предприятия работают в нефтегазовой сфере. Так Димаш Досанов ушел с поста председателя правления АО "КазТрансОйл", а Кайрат Шарипбаев больше не возглавляет правление АО "Национальная компания "QazaqGaz".

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Что известно о Тимуре Кулибаеве:

Кулибаеву – 55 лет, он – казахский бизнесмен и общественный деятель.

Среди его должностей – председатель Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Казахской организации нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.

Его жена – Динара Кулибаева, 54 года, средняя дочь Нурсултана Назарбаева.

Именно Динара Кулибаева является самой богатой женщиной Казахстана.

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