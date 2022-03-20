Еще один акт геноцида, – Денисова об обстреле из танка дома для пожилых людей на Луганщине

Российские оккупанты продолжают цинично уничтожать украинское население. Очередное преступление против человечности произошло 11 марта в Кременной Луганской области. Здесь захватчики расстреляли 56 пожилых людей.

Детали инцидента стали известны только через 9 дней – 20 марта. На преступление уже отреагировала уполномоченная Совета по правам человека Людмила Денисова.

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Целенаправленно расстреливали из танка в упор

По словам Денисовой, оккупанты цинично и целенаправленно из танка в упор обстреляли дом престарелых. К сожалению, 56 человек, находившихся там, погибли на месте.

15 человек выжили, но их ордынцы похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.

Омбудсмен добавляет, что добраться до места трагедии, чтобы похоронить погибших стариков, – до сих пор невозможно.

Еще один акт ужасного геноцида Украины

Денисова отмечает, что это еще один акт ужасного геноцида – истребление мирного населения Украины.

"За каждое такое преступление, за каждую отнятую безобидное жизни руководство государства-агрессора должен ответить по всей строгости международного уголовного закона", – отметила она.

Уполномоченная по правам человека призвала Международный уголовный суд учесть этот факт в деле расследования военных преступлений и преступлений против человечности со стороны российского политического и военного руководства.

Также Денисова попросила страны-члены ООН ускорить создание Специального военного трибунала.

Рашистские преступники должны понести весь вес ответственности за бесчинства в Украине

– подытожила омбудсвумен.

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