Еще один человек в Одессе умер, в результате инсульта, который спровоцировала атака
Источник:Одесская ОВА
Вечером россияне ударили баллистической ракетой по Одессе. К сожалению, в результате удара по городу есть погибшие.
Вечером в Одессе раздался громкий взрыв захватчики запустили по городу баллистические ракеты. Известно, что в результате вражеского обстрела, к сожалению не обошлось без погибших и раненых горожан. Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Смотрите также Тв***, у моря гуляют люди, а эти стреляют, – Труханов прошелся по оккупантам после атаки
Погиб от инсультаВажно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
Около 20:44 Олег Кипер сообщил, что количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Согласно обнародованной информации, из-за атаки погибли три женщины и один мужчина.
Позже, по уточненной информации, выяснилось, что, к сожалению, пострадали 28 человек. Среди них двое детей – 16 и 5 лет, и одна беременная женщина. Четверо раненых по состоянию на данный момент находятся в тяжелом состоянии.
Пока же, как сообщили в Одесской ОВА, в результате удара погибли четыре человека, также убита собака. К сожалению, из-за взрыва у еще одного мужчины произошло нарушение мозгового кровообращения, он также умер.
Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременна,
– говорится в сообщении Олега Кипера.
В частности, девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации. Сообщается, что врачи делают все "возможное и невозможное".
Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования всем родным и близким погибших в результате подлого вражеского удара. Вечная память!
Что известно о вражеском ударе: коротко
- СМИ пишут о том, что россияне могли ударить "Искандером" с кассетной боевой частью. Кроме того, в СМИ отмечают, что оккупанты обстреляли Дворец студентов юридической академии, который называют "Замком Гарри Поттера".
- Как рассказали в ГСЧС, пожарные ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании площадью 600 квадратных метров.
- Отдельно в соцсетях распространяются сообщения о том, что в результате атаки был травмирован бывший народный депутат Сергей Кивалов. Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра.