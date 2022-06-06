Еще один российский фейк: украинцы получили SMS об отключении связи на Запорожье

Украинцам недавно пришло сообщение, что в Запорожской области отключат связь. В это верить не стоит, ведь так оккупанты в очередной раз пытаются посеять панику.

С начала войны у украинских властей есть четкая и понятная позиция – ни в коем случае не ограничивать услуги мобильной связи и интернета для украинцев. Это не зависит от того, живут ли они на временно оккупированных территориях или нет.

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Россияне разослали фейк об отключении связи на Запорожье

Оккупанты разослали на номера украинцев фейковое сообщение о том, что якобы СНБО принял решение о прекращении предоставления услуг украинскими операторами в Запорожской области.

Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно психологической операцией России. Никаких подобных распоряжений СНБО не давал и не мог дать,

– отметили в Госспецсвязи.

Там отметили, что для государства чрезвычайно важно, чтобы украинцы оставались на связи и имели возможность звонить по телефону родным, вызвать экстренные службы и получать правдивые новости о ходе войны.

"Для этого и перед началом российского вторжения, и в первые дни войны Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи предоставил соответствующие разъяснения всем украинским операторам", – добавили в Госспецсвязи.

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Оккупанты хотят посеять панику

Кроме этого, недавно российские оккупанты отключили связь на Херсонщине. Они, как всегда старались обвинить в этом украинскую власть. В то же время враги провели спецоперацию с рассылкой от номера Ukraine@ лживого сообщения об отключении связи.

"Цель врагов ясна – лишить граждан возможности получать правдивую информацию, оставив единственным возможным источником российскую пропаганду, оборвать связь с родными, чтобы увеличить панические настроения и обвинить украинские власти в том, что они отказались от своих граждан", – подчеркнули в Госспецсвязи.

Специалисты отметили, что все регионы являются частью Украины, а каждый житель временно оккупированных территорий – такой же украинец, как и все остальные. Потому не стоит верить российской пропаганде.

Даже если в вашем регионе нет мобильной связи и Интернета, правдивую информацию можно получать на средних волнах радио (частоты 1278, 1404, 873, 657 кГц). Подключиться можно с помощью старых приемников, а также на разкодированных спутниковых каналах по следующим параметрам:

спутник: Hotbird 13; ️

частота: 11219 МГц; ️

поляризация: H(горизонтальная); ️

символьная скорость: 29900;

коррекция ошибок: FEC 3/5.

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