Від початку війни українська влада має чітку та зрозумілу позицію – в жодному разі не обмежувати послуги мобільного зв'язку та інтернету для українців. Це не залежить від того, чи живуть вони на тимчасово окупованих територіях, чи ні.

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Росіяни розіслали фейк про відключення зв'язку на Запоріжжі

Окупанти розіслали на номери українців фейкове повідомлення про те, що нібито РНБО ухвалила рішення про припинення надання послуг українськими операторами в Запорізькій області.

Ця інформація не відповідає дійсності та є черговою інформаційно-психологічною операцією Росії. Ніяких подібних розпоряджень РНБО не давала і не могла дати,

– наголосили в Держспецзв'язку.

Там зауважили, що для держави надзвичайно важливо, щоб українці залишалися на зв'язку та мали можливість телефонувати рідним, викликати екстрені служби та отримувати правдиві новини про перебіг війни.

"Для цього і перед початком російського вторгнення, і в перші дні війни Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку надав відповідні роз'яснення усім українським операторам", – додали в Держспецзв'язку.

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Окупанти хочуть посіяти паніку

Окрім цього, нещодавно російські окупанти відключили зв'язок на Херсонщині. Вони, як і завжди намагалися звинуватити у цьому українську владу. Водночас зараз вороги провели спецоперацію з розсиланням від номера Ukraine@ брехливого повідомлення про відключення зв'язку.

"Мета ворогів зрозуміла – позбавити громадян можливості отримувати правдиву інформацію, залишивши єдиним можливим джерелом російську пропаганду, обірвати зв'язок із рідними, щоб збільшити панічні настрої та звинуватити українську владу в тому, що вона відмовилася від своїх громадян", – наголосили в Держспецзв'язку.

Фахівці зазначили, що усі регіони є частиною України, а кожен житель тимчасово окупованих територій – такий самий українець, як і всі інші. Тому не варто вірити російській пропаганді.

Навіть якщо у вашому регіоні немає мобільного зв'язку та інтернету, правдиву інформацію можна отримувати на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц). Під'єднатися можна за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах за наступними параметрами:

️ супутник: Hotbird 13; ️

частота: 11 219 МГц; ️

поляризація: H (горизонтальна); ️

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

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