Еще один вражеский беспилотник-разведчик сбили в Полтавской области

Житель Полтавской области заметил вражеский беспилотник-разведчик. Он передал информацию в Нацполицию и СБУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Речь идет о БпЛА "Орлан-10".

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Устройство используют для разведки и корректировки огня артиллерии. Цена устройства свыше 80 тысяч долларов.

Устройство стоит примерно 80 тысяч долларов / Фото СБУ

Как работает беспилотник

"Орлан-10" обладает видеокамерами с углом обзора 360 градусов. Он способен летать на 120 километров, а в автономном режиме – на 600 километров. Кроме этого, в воздухе может находиться около 18 часов.

Беспилотник украинцы используют как доказательство уголовного дела о нарушении законов и обычаев войны. В СБУ отметили, что россияне обмотали устройство скотчем.

Интересно, а использование скотча для крепления деталей россияне запатентовали? Или это секретное ноу-хау?

– написали в СБУ.

Добавили, что, по данным ВСУ, с начала нового вторжения украинские военные ликвидировали 85 вражеских беспилотников.

Россияне обмотали беспилотник скотчем / Фото СБУ