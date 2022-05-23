Еще одна бедовая идея – Братчук ответил на план России открыть "второй фронт" со стороны Молдовы

Российские кафиры "мечтают" взорвать свой десант в Одессе. Такой активности мы сейчас не видим, подготовка к высадке морского десанта тоже не проходит. Хотя уже неоднократно говорили, что риск высадки десанта из Черного моря постоянен.

Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что американские журналисты сейчас начали говорить, что якобы Путин готовится открыть второй фронт из Приднестровья, чтобы создать дополнительную опасность в Одесской области.

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Да, действительно такая информация сейчас снова появляется, но есть вопросы к изданиям, которые распространяют такую информацию, объясняет спикер Одесской ОВА.

Это очередная бредовая идея Москвы, я убежден, что это исключительно вбросы ИПСО России,

– говорит Братчук.

Даже если вчитаться в эту новость, то Приднестровье должно пройти через Молдову и таким образом выйти в Одесский порт – выглядит нереалистично, нужно изучать географию, добавляет он.

"Это очень похожая история на высадку десанта в Тирасполе, с последующим полетом в воздушном пространстве Украины. Все эти вбросы должны посеять панику среди мирного населения, ведь силы обороны это не пугает", - утверждает Сергей Братчук.

Силы врага в Черном море увеличились

По состоянию на данный момент ситуация на Одесщине ситуация стабильная, покой местных контролируют силы обороны. Однако в Черном море есть:

7 больших десантных кораблей;

а также 2 ракетных;

из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей Черноморского флота "Адмирал Макаров".

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Это позволяет еще раз напомнить о. Их нельзя игнорировать и нужно каждый раз уходить в укрытие.