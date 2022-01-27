Еще одна область Украины – в красной зоне карантина

27 января 2022 , 09:39
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Источник:

Ровненская ОГА

С сегодняшнего дня, 27 января, Ровненская область перешла в красную зону карантина. За сутки в регионе обнаружили 1 424 случая заболевания коронавирусом.

Такое решение приняли на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Как долго продлятся ограничения – пока неизвестно.

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Впрочем, в облгосадминистрации отметили, что при предыдущей волне коронавируса область находилась в красной зоне почти месяц.

Эта волна коронавируса более стремительна, поэтому, возможно, ее срок будет короче. Однако все зависит от уровня вакцинации жителей Ровненщины,
– добавили там.

И подчеркнули, что большинство случаев инфицирования в регионе вызвано именно штаммом коронавируса Омикрон.

Внимание! Еще 21 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине самыми вероятными претендентами на переход на красный уровень эпидопасности являются Ровненская и Черновицкая области.

В красной зоне запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное.
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не действуют для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса и имеет зеленый COVID-сертификат.


Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська