Таке рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як довго триватимуть обмеження – наразі невідомо.
Увага Рекорд нових хворих: понад 32 тисячі українців захворіли на COVID лише за добу
Утім, в облдержадміністрації наголосили, що при попередній хвилі коронавірусу область перебувала у червоній зоні майже місяць.
Ця хвиля коронавірусу більш стрімка, тому, можливо, її термін буде коротшим. Проте все залежить від рівня вакцинації жителів Рівненщини,
– додали там.
І наголосили, що більшість випадків інфікування в регіоні викликано саме штамом коронавірусу Омікрон.
У червоній зоні забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Обмеження не діють для тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу та має зелений COVID-сертифікат.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу