Пропагандистские СМИ сообщают, что в Крыму разбился еще один коллаборант Алексей Ременюк. Они отмечают, что он пытался скрыться от полиции.

РосСМИ сообщили 10 ноября про еще одну странную смерть в ДТП. На этот раз речь идет об экс-нардепе-предателе Алексее Ременюке, пишет 24 канал.

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Что известно об очередном ДТП

ДТП произошло в Симферополе. Глава бывшей украинской пророссийской партии "Русь Единая" разбился насмерть во время бегства от полиции.

Как отмечают, Ременюк ехал вечером со дня рождения своего товарища. Его остановили сотрудники полиции и проверили состояние алкогольного опьянения. Оказалось, что экс-нардеп сел пьяным за рулем.

Правоохранители пытались его задержать, однако Ременюк решил скрыться. Как сообщают пропагандисты, его Land Rover вышел на встречную полосу на объездной трассе и столкнулся с грузовиком. РосСМИ информируют, что он и его пассажир скончались на месте.

Что известно о пророссийской партии

Летом 2022 года восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность пророссийской партии "Русь Единая". Ранее она называлась "Партия политики Путина".

Партия была создана в июне 2003 под названием "Славянский народно-патриотический союз". Затем она сменила название на "Партия политики Путина", а впоследствии стала называться "Русь Единая". Ее сопредседатель – Алексей Ременюк, нардеп III и IV созыва. Наибольшей приверженностью партия пользовалась в Крыму, но набирала менее 0,5%.

Смерть Стремоусова: главные новости

Пропагандистские СМИ 9 ноября сообщили, что главарь оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов "погиб" в ДТП. Интересно, что в этот же день Россия заявила, что выводит войска из Херсона.

Сначала российские СМИ заголосили о смерти Стремоусова, затем заявили, что "не все так однозначно", и смерть коллаборанта официально еще не подтвердили.

Впоследствии главный гауляйтер Херсона Владамир Сальдо выпустил "прощальное" видео. С грустным выражением лица (актер из Сальдо очень плохой) он сообщил, что Стремоусов все-таки все. В то же время установили, что видео записали еще за 2 часа до первых сообщений о "смерти" коллаборанта.

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