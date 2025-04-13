Еще одна жертва в Сумах: Россия убила нотариуса Людмилу Ващенко

Утром захватчики нанесли два баллистических удара по центру Сум. Погибли более 30 человек. Среди них – нотариус Людмила Ващенко.

Так, в восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции сообщили, что вражеский удар по Сумах унес жизнь Людмилы Владимировны Ващенко. Ее называют "человеком, который львиную часть своего трудового пути посвятил руководству в юстиции Сумской области", передает 24 Канал.

Смотрите также В Сумах среди руин чудом уцелел флаг Украины: в ГСЧС показали щемящее видео

Что известно о погибшей

Отмечается, что в органах юстиции Людмила Владимировна начала работать с 1996 года: сначала в должности начальника отдела кадров, затем заместителем начальника Сумского областного управления юстиции – начальником отдела регистрации актов гражданского состояния.

С декабря 2006 по февраль 2013 Людмила возглавляла юстицию Сумской области. До сегодняшнего дня она обеспечивала граждан нотариальными услугами, работая частным нотариусом Сумского городского нотариального округа.

"Настоящий лидер, профессионал и человек высоких моральных принципов", – именно такой вспоминают ее знакомые.

К слову, в результате удара по Сумам погиб шестиклассник Максим Мартыненко с семьей.