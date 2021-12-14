Еще одно страшное ДТП с маршруткой: 7 травмированных, одна жертва

14 декабря 2021 , 10:09
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Источник:

Национальная полиция

На Луганщине произошло ДТП с участием маршрутки. Из-за гололеда водитель не справился с управлением и съехал на обочину. В результате 1 человек погиб.

Авария случилась около 7 утра 14 декабря на трассе Чугуев – Меловое недалеко от села Орехово. На место прибыли правоохранители.

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Водитель не учел погодные условия

По предварительным данным, водитель маршрутки не учел гололедицу на дороге. Из-за этого и случилась авария.


ДТП с маршруткой на Луганщине

Из-за аварии 1 пассажир погиб. Водитель и еще 6 человек получили травмы, 2 из них госпитализировали в больницу. Правоохранители продолжают расследовать причины аварии.

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Автор: Іван Магуряк