Еще три области под угрозой попадания в красную зону

Сейчас уже 15 областей находятся в красной зоне карантина. В Минздраве рассказали, что еще три области Украины могут попасть в красную зону карантина.

Виктор Ляшко рассказал, что эти регионы находятся в зоне риска. Об этом министр здравоохранения рассказал на брифинге 3 ноября.

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Еще 3 области могут стать "красными"

В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области,

– рассказал Ляшко.

Он также добавил, что сейчас 16 регионов находятся в красной зоне. В них с 1 ноября специальные рабочие группы будут проверять соблюдение противоэпидемических норм и мер по сдерживанию COVID-19.

По словам министра, в эти группы будут входить представители Минздрава, Министерства регионального развития, полиции и Госпродпотребслужбы.

Коротко о ситуации с коронавирусом в Украине

За минувшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировали 23 393 больных COVID-19. Из них 1 406 детей и 421 медработник.

В больницы госпитализировали аж 5 935 человек. К сожалению, еще 720 больных умерли. Зато преодолели болезнь 11 937 пациентов.

По состоянию на 3 ноября, в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей.

В частности, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.