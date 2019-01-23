Еще три кандидата в президенты подали документы в ЦИК

23 января Александр Мороз, Дмитрий Добродомов и Руслан Кошулинский подали в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации их кандидатами в президенты Украины на предстоящих выборах.

Все политики пришли в ЦИК со своими однопартийцами.

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Руслана Кошулинского кандидатом в президенты выдвинуло Всеукраинское объединение "Свобода" 22 января. Его кандидатуру также поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов.

Дмитрий Добродомов будет баллотироваться на президентских выборах от политической партии "Народный контроль".

Александра Мороза кандидатом в президенты единогласно поддержали и выдвинули члены "Социалистической партии Александра Мороза" (ранее – партия "За правду и справедливость").

Кроме них, в среду, 23 января, в Центризбирком документы принесла и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.



Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика

Напомним, ранее мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомощь" и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый призвал главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко снять свою кандидатуру на выборах в его пользу.



К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на сегодня 27 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Тринадцать из них ЦИК зарегистрировала.