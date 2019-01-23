Ще три кандидати у президенти подали документи до ЦВК

23 січня Олександр Мороз, Дмитро Добродомов та Руслан Кошулинський подали до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації їх кандидатами в президенти України на майбутніх виборах.

Усі політики прийшли до ЦВК зі своїми однопартійцями.

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Руслана Кошулинського кандидатом у президенти висунуло Всеукраїнське об'єднання "Свобода" 22 січня. Його кандидатуру також підтримали Конгрес українських націоналістів, "Правий сектор", рух "С14" та Організація українських націоналістів.

Дмитро Добродомов буде балотуватися на президентських виборах від політичної партії "Народний контроль".

Олександра Мороза кандидатом у президенти одноголосно підтримали та висунули члени "Соціалістичної партії Олександра Мороза" (раніше - партія "За правду і справедливість").

Окрім них, у середу, 23 січня, до Центрвиборчкому документи принесла і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.



Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка

Нагадаємо, раніше мер Львова, лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" та кандидат у президенти України Андрій Садовий закликав очільницю партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко зняти свою кандидатуру на виборах на його користь.



До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 27 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Тринадцятьох із них ЦВК зареєструвала.