Есипенко после пыток в российской колонии не оказывают медицинскую помощь

17 августа 2021 , 05:45
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Источник:

фейсбук Людмилы Денисовой

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность в связи с ухудшением здоровья журналиста "Крим.Реалии" Владислава Есипенко. А все из-за пыток, причиненных мужчине в российской колонии.

Администрация СИЗО принципиально игнорирует жалобы Есипенко и не позволяет ему получить медицинскую помощь. Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой касаемо этой ситуации.

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У крымского политзаключенного Есипенко начались проблемы со здоровьем

После причиненных Есипенко пыток у пленника Кремля ухудшилось состояние здоровья.

  • Как написала Людмила Денисова, российская администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение здоровья Владислава Есипенко. Необходимой медицинской помощи он не получает.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что необеспечение квалифицированной медицинской помощи:

  • Является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.
  • И нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Украинский омбудсмен обратилась к российскому – Татьяне Москальковой – с требованием немедленно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и медицинскую помощь.

Коротко о деле Есипенко в оккупированном Крыму

  • Владислава Есипенко держат в СИЗО в оккупированном Россией Крыму. Внештатного журналиста "Крим.Реалии" ("Радио Свобода") обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ, хранении оружия и могут посадить на срок от 5 до 12 лет.
  • Схватили Есипенко оккупанты 10 марта 2021 года, потому что журналист якобы собирал информацию "в интересах спецслужб Украины", а еще и имел самодельное взрывное устройство.

Текст публикации Людмилы Денисовой в фейсбуке:

Обеспокоенная ухудшением состояния здоровья незаконно удерживаемого в СИЗО №1 города Симферополя во временно оккупированном Крыму гражданина Украины Владислава Есипенко.

У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь, что стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали.

Администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение состояния здоровья нашего соотечественника и не предоставляет необходимой медицинской помощи.

Необеспечение квалифицированной медпомощи является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении.

Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав Владислава Есипенко и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы временно оккупированного Крыма и РФ.

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Автор: Олесь Друкач