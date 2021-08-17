Есипенко после пыток в российской колонии не оказывают медицинскую помощь
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность в связи с ухудшением здоровья журналиста "Крим.Реалии" Владислава Есипенко. А все из-за пыток, причиненных мужчине в российской колонии.
Администрация СИЗО принципиально игнорирует жалобы Есипенко и не позволяет ему получить медицинскую помощь. Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой касаемо этой ситуации.
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У крымского политзаключенного Есипенко начались проблемы со здоровьем
После причиненных Есипенко пыток у пленника Кремля ухудшилось состояние здоровья.
- Как написала Людмила Денисова, российская администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение здоровья Владислава Есипенко. Необходимой медицинской помощи он не получает.
Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что необеспечение квалифицированной медицинской помощи:
- Является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.
- И нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.
Украинский омбудсмен обратилась к российскому – Татьяне Москальковой – с требованием немедленно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и медицинскую помощь.
Коротко о деле Есипенко в оккупированном Крыму
- Владислава Есипенко держат в СИЗО в оккупированном Россией Крыму. Внештатного журналиста "Крим.Реалии" ("Радио Свобода") обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ, хранении оружия и могут посадить на срок от 5 до 12 лет.
- Схватили Есипенко оккупанты 10 марта 2021 года, потому что журналист якобы собирал информацию "в интересах спецслужб Украины", а еще и имел самодельное взрывное устройство.
Текст публикации Людмилы Денисовой в фейсбуке:
Обеспокоенная ухудшением состояния здоровья незаконно удерживаемого в СИЗО №1 города Симферополя во временно оккупированном Крыму гражданина Украины Владислава Есипенко.
У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь, что стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали.
Администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение состояния здоровья нашего соотечественника и не предоставляет необходимой медицинской помощи.
Необеспечение квалифицированной медпомощи является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.
Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении.
Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав Владислава Есипенко и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы временно оккупированного Крыма и РФ.
Обратите внимание Чтобы не отказывался от своих "выбитых" показаний: в Крыму Есипенко угрожают новыми пытками