Если армия пойдет домой, Путин убьет всех, – Зеленский рассказал, как изменилась мобилизация с 2022 года

Президент Зеленский рассказал о том, как изменилась мобилизация за время полномасштабной войны. Он отметил, что мобилизация происходит согласно законодательству.

Глава государства также подчеркнул, что "если армия пойдет домой, Путин убьет всех". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

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Если бы Киев был оккупирован, войну бы Украина проиграла

"В начале войны была другая ситуация, в начале войны был вызов, а большинство страны было оккупировано… Россия была в одном шаге, чтобы захватить столицу. Безусловно, с оккупацией Киева, если бы она произошла, тотальная оккупация нашей столицы, безусловно, мы бы проиграли ", – заметил Зеленский.

Он заметил, что тогда все люди объединились – кто умел воевать и кто не держал оружие в руках никогда.

И я здесь благодарен нашему народу за все. За то, что они такие… И это самое важное. Было очень много добровольцев,

– сказал президент.

Законодательство – единственная на сегодня понятная вещь, – Зеленский

Зеленский добавил, что война сложна, и она утомляет любого человека.

"Здесь я не сравниваю: кто патриот, кто не патриот. Все защищают, как могут, и я точно не Бог, чтобы судить кто и как к этому относится, и не хочу. И поэтому очень важно смотреть на законодательство. Это единственная на сегодняшний день понятно, чтобы получить все ответы", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что согласно законодательству мобилизуют от 25 лет, но "безусловно, этого недостаточно, надо работать над качеством".

А как вернуться домой и не возвращаться снова на фронт. Есть ли такие запросы? Безусловно, они есть. Они не предусмотрены сегодня законом, то есть военное положение предполагает мобилизацию людей и всех ресурсов,

– рассказал президент.

Он заметил, что в этом и состоит вызов войны. Поэтому нам нужно как можно быстрее заставить Россию ее окончить.

"Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто уйдет домой, ну тогда надо было в первый день сдаваться... Если завтра половина людей уйдет домой, Путин нас убьет всех... Абсолютно так и будет. Кто не сможет побежать за границу" , но точно все разрушит. А кто будет не соглашаться, они нас убьют", – подчеркнул президент.