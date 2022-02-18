Если б я его не пустил, упрекал бы всю жизнь, – разговор с отцом 17-летнего Героя Небесной Сотни

Назар Войтович из села Травневое, что в Тернопольской области, приехал на Майдан 20 февраля 2014 года. Эта дата навечно запечатлела его 17 лет. Парень погиб от пули снайпера и стал самым молодым Героем Небесной Сотни. Назар был единственным ребенком в семье, учился в колледже и мечтал стать дизайнером. С детства интересовался историей и имел твердые патриотические взгляды.

Несмотря на беспорядки и расстрелы, на Майдан Назар ехал без колебаний. Хотя отец парня Юрий Войтович говорит – сын перед поездкой будто чувствовал, что произойдет. Об истории Назара мужчина рассказал 24 каналу в проекте "Баррикады Достоинства".

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Детство Назара

Рос очень любознательным

Юрий рассказал, что с самого детства Назар был очень любознательным и активным. Поскольку детского сада в селе не было, родители брали мальчика везде с собой.

"Назар неоднократно, когда ходил по селу, задавал много разных вопросов. К каждому человеку мог подойти, что-то порекомендовать или расспросить, что нового", - говорит Юрий.

Отец также припомнил курьезный случай. Когда Назар уже ходил в школу, на биологии изучали строение инфузории, в частности, размножение. Для школьника это было что-то невероятно интересное. Отец отмечает: тогда тоже "ходил по селу и каждому рассказывал это".

Ребенок был развит, все ему было надо. Если человек знал многое, то он к нему приклеивался и расспрашивал об истории, обо всем. Очень интересовался мудрыми людьми,

– добавил мужчина.



Назар Войтович / Фото nebesna.pravda

Ранняя любовь к истории

Еще с детства Назар увлекался украинской историей. Изучал военную тематику, казачество, УПА.

"Мы покупали энциклопедии, книги. У него был брат двоюродный, с которым он ездил на Майдан, то Назар заслушивался историями об УПА", – рассказывает Юрий.

Отец поделился, что в 2013 году в комнате Назара делали ремонт. В ней повесили 2 флага: сине-желтый и красно-черный. Более того, парень просил набить в комнате трафареты проводника ОУН Степана Бандеры.

Действительно, у Назара была особая любовь ко всему украинскому. Он сам выбирал такие книги, слушал украинские песни. Юрий признается, что сын даже мог ему сделать замечание, если тот включал что-то другое.



Рисунки Назара / Фото nebesna.pravda

Вещий стих

Кроме того, Назар писал стихи. Отец рассказал, что это увлечение у парня проявилось в 5 или 6 классе. Он записывал свои произведения в черновиках. Писал об Украине, истории и даже немного о политике. Было стихотворение о депутатах. Юрий говорит, Назар изображал их толстопузыми, смешными и ленивыми. Писал, что политики садятся в машины, едут домой и им все безразлично.

Правда, однажды сын показал, по словам Юрия, страшноватые строки. Тогда мама запретила Назару писать. Однако одно стих отец процитировал. Говорит, что он как будто был пророческим.

Зима

Зима. Сніг навколо падав

А я йшов, все бачив і не знав

Що все мине, усе розтане

Й прийде весна і зацвітуть сади, луги, міста,

І час пройде куди не зна…

Невже так швидко промайнуть літа…

Отак подумаєш, не маєш змоги

Побачити усього світу цього...

Я уже сравнил это стихотворение с 2014 годом. Он будто знал, что будет после Майдана, что Украина будет меняться, а он этого не будет видеть,

– подчеркнул Юрий.

Революция Достоинства

Рвался на Майдан давно

Назар учился в колледже в Тернополе на факультете дизайна. Уже был на четвертом курсе, а после этого хотел поступать во Львовскую академию искусств. К учебе относился ответственно. Еще через 2 недели перед 20 февраля Назар собирался ехать в Киев, однако не получилось.

Ну, он рвался все время на Майдан, и в Тернополе ходил. Говорит: "все, папа, я буду ехать". Я ему привез вещи, бутерброды. Говорю: "поезжай, только успокойся",

– вспоминает отец.

Не поехал Назар именно из-за учебы, поскольку было много домашнего задания. В частности, рисование, занимавшее определенное время.

Последний разговор с отцом

Через 2 недели на Майдане начались и расстрелы. Уже тогда были погибшие. Назар уехал в Киев вечером 19 февраля. Юрий был на работе, когда раздался последний звонок от сына.

"Он мне звонит около 17 – 18 часов и говорит, что едет в Киев. Я ему сказал: "Назар, ты знаешь, что там творится, будь немного осторожным"", – вспомнил отец.

"Хорошо, папа, я там не буду никуда ходить", – пообещал ему Назар.

Впервые не сдержал обещания

Парень ехал туда к двоюродному брату Олегу. Вместе с Назаром были еще ребята из села и Тернополя. В Киев приехали утром, около 4:15.

"Он всегда придерживался слова, а тогда не сдержал. Обещал быть возле сцены, а получилось...", – говорит отец.

Когда начались беспорядки, Назар оказался в первых рядах. С братом разделились. Парню до баррикады оставалось 50 метров, а Олег был почти у самой баррикады.

Начали стрелять. Брат обернулся, а там уже никого нет... Жизнь Назара оборвалась в 09:16.

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Если бы отец не пустил, Назар упрекал бы всю жизнь

Юрий говорит, что не мог отговаривать или не пустить Назара. Добавляет, что как раз в это время строилась Украина и люди выбирали путь: или европейский курс, или возвращение обратно в Россию.

Если бы я его не пустил, он бы мне потом говорил "творилась история Украины, а ты меня не пустил". Тогда целую жизнь меня бы упрекал, что не мог принимать участия в тех событиях,

– отметил отец.



Место гибели Назара Войтовича / Фото из Википедии

Отец до последнего не верил

По словам Юрия, о смерти сына сначала сообщили жене. Нашли телефон Назара, где был контакт "мама". Волонтерка позвонила и сказала, что Назара уже нет в живых.

"Тогда жена позвонила ко мне. Правда, я не поверил... До последнего не верил, пока его сам не увидел", – с болью вспоминает Юрий.

Вечером поехали в Киев, на оранжерею. Там были все погибшие герои. Дежурный спросил Юрия, хочет ли видеть сына. Нужно было опознать, это ли он.

"Дежурный меня впустил в тот подвал, где все ребята были. Там такой коридорчик был, помню где-то 3 метра... Те ребята друг возле друга лежали. Их там было до 30. Кого-то узнать было невозможно. Все в крови. Назара только по одежде узнал. Пуля попала под глаз, в щеку, на вылет прошла", – добавил отец.

Назар чувствовал, что произойдет

Отец думает, что сын все чувствовал. На это даже наталкивает его последний разговор с одногруппницей.

Когда он ехал, то еще сделали фотографию с ней, последнюю. Она тогда сказала ему:" Назар, ты возвращайся назад", а он ответил: "ну, как получится",

– вспоминает Юрий.



Последняя фотография Назара с одногруппницей / Фото nebesna.pravda

Жизнь после потери

Отец Назара говорит, что боль утраты пережить невозможно. Такое можно почувствовать только тогда, когда кто-то теряет своего ребенка. Однако добавляет, что к жизни следует возвращаться.

"В голову тоже разные мысли лезли, но их надо отгонять. Стоит жить, потому что надо память продолжать, на могилу пойти, помолиться, поубирать", – говорит Юрий.



Отец Юрий Войтович / Фото "Цензор"

Художественная резиденция

В 2017 году создали художественную резиденцию имени Назария Войтовича. Она работает в родном для Назара Травневом. Это артпространство, куда художники могут приезжать со всей Украины и из-за рубежа. Отец рассказал, что идею воплотили вместе с организацией семей Небесной Сотни и с Конгрессом активистов культуры.

"К нам приезжают художники из Словении, Германии, да и из целой Украины. Из Харькова, Киева, Донецка, Луганска, Ивано-Франковска. Мы им организовываем выставки. В Збараже, в Киеве. Делали обмен. Германия едет сюда по обмену, а наши – туда", – поделился Юрий.

Взяли в аренду пустой дом, самостоятельно сделали ремонт. Так резиденция просуществовала до 2021 года, пока городской совет не взял ее на свой баланс. Теперь она принадлежит к центру культуры и досуга Збаражского городского совета.

Двухэтажная резиденция. На первом этаже 3 мастерские: художественная, графическая и гончарная, а на втором – 6 жилых комнат, где могут жить художники.



Участники художественной резиденции / Фото nvair.art

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На правосудие уже надежды нет

Ранее Юрий лишь на 10% верил, что убийц героев Небесной Сотни накажут. Однако теперь говорит, что с 10% даже преувеличил. Дело в том, что 29 декабря 2019 года Апелляционный суд разрешил обменять беркутовцев. Однако отец уверен – их просто отпустили.

Это все было так сделано... Россия хотела своих людей просто забрать, чтобы то дело было завалено. Беркутовцев забрали, чтобы скрыть свою причастность к расстрелам на Майдане,

– уверен мужчина.

Сейчас по делам продолжаются заочные суды. Юрий рассказывает, что летом писали письма в Верховную Раду, чтобы приняли закон о заочном осуждении.

"Потому что год дела стояли, никто ничего не рассматривал. Их отпустили, никто не знает, где они. В Россию писать какие-то письма... их там никто не будет искать. Разве заочно можно осудить", – возмущается отец Назара.

Воспитание в детях патриотизма

Очевидно, что у Назара были патриотические и сознательные взгляды в раннем возрасте. Юрий говорит, чтобы воспитывать в детях патриотизм, с ними надо больше говорить об Украине. Следует объяснять, чего те ребята гибли, почему был Майдан, почему сейчас война идет.

"Чтобы они интересовались и понимали, что Украина должна быть украинской, а не пророссийской, польской или еще какой-то. Свои ценности любить, развивать свой язык и культуру", – отмечает Юрий.

Большинство молодежи сейчас не чувствуют войны. Однако надо воспринимать ту реальность, которая есть на самом деле.

Какой Назар сейчас хотел бы видеть Украину

Юрий уверен, его сын точно хотел бы, чтобы не было войны. Самый молодой Герой Небесной Сотни хотел бы видеть Украину европейским государством.

Назад уже будет очень-очень больно возвращаться. Если мы вернемся туда, то точно не будем чтить тех героев: героев Крут, казаков, героев Небесной Сотни, тех, которые сейчас гибнут,

– добавляет Юрий.

Назар был бы горд за европейскую Украину, а отец уверен, что впоследствии государство все-таки станет таким.



Герой Небесной Сотни Назар Войтович / Фото nebesna.pravda

Важно! Сайт 24 канала ведет проект "Баррикады достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому мы вспомнили избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом с нами говорили сами майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, священники и другие люди, которые были причастны к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.