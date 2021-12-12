Если будет агрессия: Блинкен выразил сомнение, что "Северный поток-2" заработает

Газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает в случае агрессии против Украины со стороны России. Это нужно учесть главе Кремля Владимиру Путину.

С этим утверждением руководитель госсекретаря США Энтони Блинкен выступил в интервью американскому телеканалу.

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Блинкен признал, что трубопровод – рычаг влияния на Россию.

Если он ("Северный поток-2" – 24 канал) когда-нибудь и начнет функционировать, очень трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она снова начнет действовать,

– сказал Блинкен.

Он также посоветовал президенту Путину учитывать это, когда тот будет принимать решение о следующем шаге. Заметим, еще на днях у госсекретаря США Энтони Блинкена была возможность поговорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Это произошло во время конференции в Берлине о глобальном мире и безопасности в 21 веке.

О чем говорили Блинкен и Столтенберг

Столтенберг приветствовал диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Также он заявил, что надеется на то, что Россия будет соблюдать территориальную целостность Украины. Чиновник также призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений по отношению к Украине.

Какая ситуация на границе с Украиной

Главы "Большой семерки" официально обратились в Россию. Они предупредили Кремль, что вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.

Россия стянула к границам Украины более 94 тысяч военных. По словам Министра обороны Алексея Резникова, Москва может пойти в наступление в январе 2022 года. Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина, что будет решительно реагировать на угрозу Украине.

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