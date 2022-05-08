Если была бы возможность провести деблокаду Мариуполя военным путем – это бы сделали, – Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что каждая горячая точка в Украине, где идет сопротивление российским войскам – в фокусе внимания Офиса Президента. С Мариуполем поддерживается постоянная связь.

Советник главы ОП пояснил, что говорится о ежедневной коммуникации и оперативных решениях, на одобрение которых есть иногда только минуты. Об этом он сообщил в комментарии журналистам 24 канала.

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Чиновник подчеркнул, что воины, которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь" – герои нашего времени.

Говорю об этом без пафоса и без сомнений, у нас с ребятами были откровенные разговоры. Лично у меня в частности. Не все, безусловно, можно обнародовать,

– рассказывает Михаил Подоляк.

По словам советника главы Офиса Президента, коммуникация с защитниками Мариуполя идет постоянно.

"Я полностью понимаю их эмоциональное состояние – для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали". Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных ограничителей", – говорит чиновник.

Россия хочет уничтожить защитников Мариуполя

Михаил Подоляк указывает, что оккупанты стремятся уничтожить наших военных – Украина же намерена сохранить жизнь своих героев. Он утверждает, что каждый разговор Владимира Зеленского с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь".

Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если у истории международного права таких форматов нет – предлагаем новые,

– информирует советник главы ОП.

Сегодня, при посредничестве ООН, Офису Президента удалось организовать эвакуацию гражданских лиц – женщин, детей, пожилых людей, находившихся на сталеварном заводе "Азовсталь".

"Все это было бы невозможно без помощи на месте ребят из "Азовстали", которые откапывали и сопровождали гражданских. Некоторые из них заплатили за это своей жизнью. Мы не считаем эту миссию завершенной, пока не заберем всех наших людей", — продолжил украинский чиновник.

Жизнь каждого воина – священна для Украины

Жизнь каждого украинского защитника священна для украинского государства — это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" стали живым символом Украины. Государство делает все, чтобы их спасти.

На мой взгляд, энергия общества сегодня должна быть направлена не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на общества западных стран, мировых лидеров и международных организаций. Чтобы они также давили на российскую сторону,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Особенно те, кто годами имел с Путиным бизнес и лоббистские отношения. Пусть становятся рядом с нами, становятся посредниками и доказывают россиянам, что репутация и гуманизм имеют значение.

Военная деблокада – компетенция ВСУ

Советник главы ОП объяснил, что военная деблокада Мариуполя – это исключительная компетенция ВСУ.

Будь одна возможность провести деблокаду военным путем – она была бы использована руководством,

– отметил он.

Михаил Подоляк добавил, что ВСУ предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в перспективе. Однако вопросы военных мер и планов точно не являются предметом общественного обсуждения.

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