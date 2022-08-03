Если бы Россия хотела закончить войну, то не стягивала бы сейчас резервы на Юг, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в последнее время кремль активировал много эмиссаров, которые распространяют тезисы о том, что Россия якобы хочет переговоров.

россия не показывает, что она хочет окончания войны

Глава государства отметил, что если бы россия действительно хотела бы окончания войны, то не перебрасывала бы сейчас дополнительные резервы на захваченные территории Юга страны. Об этом сообщает 24 канал.

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Также государство-террорист продолжает убивать мирных ни в чем невинных украинцев.

Если бы россия действительно реально хотела бы окончания войны, она не стягивала бы сейчас резервы на украинский Юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей. Ну и вообще – это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на воюющую против этих ценностей россию.

– сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно бороться и бить террористов на нашей земле. Кроме того, крайне важно распространять информацию об украинских интересах и добывать для Украины успехи и победы на всех фронтах и на всех уровнях.

Террор можно остановить только общей, несокрушимой силой,

– подчеркнул Зеленский.

Диктаторы увидели, что им все можно и уже возрождают войны

Во время вечернего обращения Зеленский также прокомментировал последнюю тенденцию к обострению международных конфликтов в разных частях мира, в частности в Балканах, Тайване и, очевидно, на Кавказе. Он подчеркнул, что это происходит из-за того, что мир не дал мощного ответа россиянам за вторжение в Украину, поэтому диктаторы решили, что их поступки будут безнаказанными.

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