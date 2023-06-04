Мы знали, что у нас есть оружие, – Ермак рассказал о плане в случае нападения россиян на ОП

Владимир Зеленский и другие топ-чиновники не сбежали из страны во время начала полномасштабного вторжения. Более того, в Офисе Президента были готовы к тому, что россияне могут напасть на здание.

В документальном фильме "Год. За кадром. Офис Президента", глава ОП Андрей Ермак рассказал, каким бы был план. По его словам, в ведомстве было оружие и все отлично понимали, что враг может напасть в любой момент.

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Что бы делали в ОП во время нападения России

На вопрос, представлял ли Андрей Ермак возможное нападение на ОП, он заметил, что представлял.

Мы знали, что у нас есть оружие и где оно лежит. И мы представляли, что в самый критический момент мы будем делать. Как и все, мы бы до последнего сражались. А дальше было бы как было,

– заметил он.

Дмитрий Комаров вспомнил историю с первым президентом Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. Его убила российская ракета, когда он вышел из укрытия, чтобы поговорить по телефону. Ведущий провел аналогию с 25 февраля 2022 года, когда Зеленский, Шмигаль, Ермак, Подоляк, Арахамия сняли видеообращение к украинцам возле Офиса Президента.

Скажу честно, мы думали опять же, что российская пропаганда, которую подхватывал кто-то из наших политиков, начала говорить: "Да нет, Зеленский все же уехал. Да нет, их нет в Киеве". И так далее. Для нас было важно показать, что мы в Киеве, что все на месте, чтобы люди действительно знали правду,

– подчеркнул Ермак.

Он заметил, что в тот момент никто о ракетах даже не думал. В то же время добавил, что через несколько недель ОП получал информацию, что вокруг постройки квартиры снимали российские ДРГ. И что там действительно могли жить снайперы, чья задача была убрать Зеленского.

В то же время Ермак отметил, что аморально думать о собственной безопасности тогда, когда в стране идет война. Так, глава ОП признает, что могут убить. Но он отметил, что это один из рисков, возможный на этой работе.

Подытожил он простыми словами. Поскольку все в ОП живы, то покушения, которые готовили россияне, не удались.