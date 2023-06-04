В документальному фільмі "Рік. За кадром. Офіс Президента", глава ОП Андрій Єрмак розповів, яким би був план. За його словами, у відомстві була зброя і усі чудово розуміли, що ворог може напасти у будь-який момент.

Читайте також Смішно про це чути, – Єрмак прокоментував розмови, мовляв, він є агентом ФСБ

Що б робили в ОП під час нападу Росії

На питання, чи уявляв Андрій Єрмак можливий напад на ОП він зауважив, що уявляв.

Ми знали, що в нас є зброя і де вона лежить. І ми уявляли, що в найбільш критичний момент ми будемо робити. Як і всі, ми б до останнього боролися. А далі було б як було,

– зауважив він.

Дмитро Комаров пригадав історію з першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія Джохаром Дудаєвим. Його вбила російська ракета, коли він вийшов з укриття, щоб поговорити телефоном. Тож ведучий провів аналогію з 25 лютого 2022 року, коли Зеленський, Шмигаль, Єрмак, Подоляк, Арахамія зняли відеозвернення до українців біля Офісу Президента.

Скажу чесно, ми думали знову ж таки, що російська пропаганда, яку підхоплював хтось з наших політиків, почала говорити: "Та ні, Зеленський все ж таки поїхав. Та ні, їх немає в Києві". І так далі. Для нас було важливо показати, що ми в Києві, що всі на місці, щоб люди дійсно знали правду,

– наголосив Єрмак.

Він зауважив, що на той момент ніхто про ракети навіть не думав. Водночас додав, що через кілька тижнів ОП отримував інформацію, що навколо споруди квартири винаймали російські ДРГ. І що там дійсно могли жити снайпери, чия задача була прибрати Зеленського.

Водночас Єрмак зауважив, що аморально думати про власну безпеку тоді, коли у країні точиться війна. Так, глава ОП визнає, що можуть вбити. Але він зазначив, що це один із ризиків, який можливий на цій роботі.

Підбив підсумок він простими словами. Оскільки всі в ОП живі, то замахи, які готували росіяни, не вдались.